Премьер Британии срочно едет в Киев
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу посетит Украину, говорится в сообщении британского правительства.
«Премьер-министр посетит Киев сегодня (в пятницу), чтобы представить новый крупный пакет поддержки и подтвердить приверженность тесному партнерству с Украиной», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Великобритания увеличит финансирование Украины до 2,5 млрд фунтов стерлингов.
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