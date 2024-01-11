Сообщение Бакинского аэропорта

Рейс авиакомпании Georgian Wings, запланированный на 12 января в Международный аэропорт Гейдар Алиев, отменен из-за сложившейся в Тбилиси неблагоприятной погоды. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

При этом все рейсы AZAL из Баку в Тбилиси и в обратном направлении будут выполняться по расписанию.

Дополнительную информацию о статусе рейса пассажиры могут получить на сайте бакинского аэропорта или обратившись в авиакомпанию.