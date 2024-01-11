Врачи запустили сердце азербайджанского журналиста
У журналиста Сабухи Мамедли остановилось сердце, однако в результате медицинского вмешательства его удалось вернуть к жизни, сообщили haqqin.az в TƏBİB.
12 января Мамедли был помещен в Республиканскую клиническую больницу имени Миргасымова.
Врачи сумели восстановить сердечную деятельность журналиста и поместили его в отделение реанимации. Состояние Сабухи Мамедли, у которого диагностирована острая дыхательная недостаточность, оценивается как критическое.
Отметим, что пациент проходит процедуры гемодиализа из-за хронической почечной недостаточности.