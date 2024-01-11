Израиль истребляет командиров ХАМАС

Штурмовые группы, действующие в составе 36-й бронетанковой дивизии «Гааш», за минувшие сутки уничтожили отряд из 20 террористов, действовавший в районе лагеря беженцев Аль-Магази в центральной части сектора Газа. Как сообщила 12 января армейская пресс-служба, ликвидирован также местный командир Сил Нухба - элитного спецназа ХАМАС.

В Хан-Юнесе, где бои с террористами ведут резервисты 98-й десантной бригады «Ха-Эш», уничтожен еще один полевой командир Сил Нухба, принимавший непосредственное участие в террористической атаке 7 октября.