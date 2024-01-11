Армянского офицера расстреляли на посту: названа причина

9 января армянские СМИ сообщали, что солдат-срочник застрелил офицера на передовой. В Минобороны Армении заявили тогда, что тело военнослужащего-контрактника Карена Карапетяна было обнаружено с огнестрельным ранением на боевом посту одной из воинских частей.

В пятницу, 12 января, Следственный комитет Армении заявил, что между старшим на посту контрактником и срочником произошла ссора из-за нарушения правил несения боевого дежурства. Сдав пост, последний выстрелил из автомата по Карапетяну.