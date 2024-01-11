Государственное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности МЧС продолжает принимать необходимые меры по обеспечению безопасности в сфере радиологической деятельности на территории страны.

В этом контексте в соответствии с требованиями законодательства агентством регулярно проводятся контрольно-ревизионные мероприятия на предприятиях и в организациях, занимающихся видами радиологической деятельности, в целях обеспечения радиационной безопасности.

Контрольно-ревизионные мероприятия, проводимые в сфере предпринимательства и непредпринимательства, осуществляются с учетом сфер деятельности, на основе вопросов, заранее составленных в соответствии с законодательством Азербайджана по радиационной безопасности. С этими вопросами можно ознакомиться, перейдя по ссылке https://fhn.gov.az/index.php?aze/news/xeber/1/1/1/1029.

Следует отметить, что в ряде случаев предприятия и организации несерьезно относятся к контрольно-ревизионным мероприятиям, проявляют пренебрежительное отношение к устранению выявленных недостатков. Это в конечном итоге приводит к применению мер административного взыскания или ограничению радиологической деятельности предприятия в соответствии с требованиями законодательства о предприятии, в котором было обнаружено нарушение.

Учитывая вышесказанное, МЧС еще раз обращается к предприятиям и организациям, занимающимся радиологическими видами деятельности, с призывом строго соблюдать требования законодательства, касающиеся обеспечения радиационной безопасности.