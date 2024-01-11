Посол Азербайджана о полной нормализации отношений с Арменией

Дания может сыграть роль в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и способствовать развитию регионального сотрудничества. Об этом посол Азербайджана в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании Заур Ахмедов заявил датской газете Kristeligt Dagblad.

Он отметил, что Баку заинтересован в полной нормализации отношений с Ереваном.

«Наша мирная повестка дня – это инициативы по созданию мирного и процветающего Южного Кавказа. Проект мирного соглашения, предложенный Азербайджаном, включает пять элементов, основанных на таких принципах международного права, как взаимное уважение территориальной целостности, отказ от территориальных претензий, неприменение силы и угрозы ее применения, определение границы и установление коммуникационной линии», – заявил посол З.Ахмедов.

Дипломат отметил, что в последние месяцы произошли определенные позитивные изменения в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией: «В совместном заявлении, опубликованном 7 декабря двумя странами без какого-либо посредника, выражается общая приверженность нормализации отношений и достижению мирного соглашения, которая позволит завершить 2023 год на позитивной ноте».