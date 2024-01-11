- Боль в суставе – это болезненные и неприятные ощущения, которые возникают в области расположения одного или нескольких суставов. Дискомфорт в суставах обычно ощущается в руках, ногах, бедрах, коленях или позвоночнике. Боль может быть постоянной или периодической. Иногда сустав может ощущаться тугоподвижным, ноющим или воспаленным. Некоторые пациенты жалуются на ощущение жжения, пульсации или «скрежетания» в суставах. Кроме того, по утрам может ощущаться скованность в суставе, которая проходит со временем. В таких случаях стоит начать двигаться, но боль может усилиться при чрезмерной активности. Боль может повлиять на функцию сустава и ограничить способность человека выполнять основные задачи.

Заведующий отделением НИИ травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Азербайджана Низами Мамедов в интервью, опубликованном на сайте министерства, рассказывает о симптомах и болях в суставах, эффективных методах лечения этого недуга.

- Что является причиной возникновения боли в суставах?

- Представление о том, что суставы болят только у пожилых, неверно, поскольку боли могут появиться в любом возрасте. Однако наиболее распространенными причинами болей в суставах являются разнообразные артриты (остеоартрит, ревматоидный артрит, реактивный артрит, подагра и др.). Так, остеоартрит (хроническое заболевание, вызывающее повреждение хрящей и окружающих их тканей) развивается медленно и обычно возникает в среднем возрасте. При ревматоидном артрите (хроническое заболевание, вызывающее отек и боль в суставах) в основном деформируются суставы (чаще всего пальцы и запястья). Подагра — это болезненное состояние, при котором кристаллы тела накапливаются в суставе, вызывая сильную боль и отек. Обычно это происходит на большом пальце ноги. Бурсит возникает из-за перенапряжения. Обычно он находится в тазобедренном, коленном, плечевом или локтевом суставах.

Помимо этого, вирусные инфекции, сыпь или высокая температура, а также травмы, такие как переломы костей или растяжения связок, могут вызывать болезненные движения в суставах. Так, тендинит (воспаление сухожилий или гибких тяжей, соединяющих кости и мышцы) обычно наблюдается в локте, пятке или плече.

Боль в суставах, как правило, затрагивает тех, кто имел предыдущие травмы суставов, делает сильную нагрузку на мышцы (например, в виде изнуряющих тренировок или у кого профессия связана с тяжелым физическим трудом), имеют артрит или другие хронические заболевания (например, диабет), страдают от стресса, имеют избыточный вес и др.

- Какие симптомы указывают на боль в суставах?

- На боль в суставах указывают такие симптомы, как жесткость суставов, малоподвижность и скованность движений, боль при малейшей нагрузке на болезненные суставы, припухлость суставов и др. Возможными причинами болей в суставах также являются бурсит (воспаление суставной сумки), сдавление мягких тканей, повышенное мышечное напряжение, повреждение некоторых участков околосуставных мягких тканей, тендовагинит (воспаление сухожилия и его окружающих оболочек), избыточное скопление жидкости в суставных сумках.

- Существуют ли эффективные методы лечения боли в суставах?

- Несмотря на то что лечения боли в суставах не существует, однако есть эффективные методы устранения симптомов. Порой ежедневно выполняя простые физические упражнения, можно облегчить боль. В других случаях лишь с помощью приема лекарственных средств или хирургического вмешательства боль можно облегчить.

Следует отметить, что даже лекарства, отпускаемые без рецепта, действуют на каждого человека по-разному. Обязательно внимательно следуйте инструкциям своего врача при приеме любых лекарств и в случае, если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, обязательно сообщите ему об этом.

Помимо этого, лечебная физкультура, умеренная физическая активность (ходьба, плавание и др.) и сбалансированная фитнес-программа позволяют сохранить здоровье суставов, существенно улучшают здоровье человека, а также помогают поддерживать нормальную массу тела.