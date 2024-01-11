В Баку пойдет снег

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове в течение дня ожидаются осадки, пойдет местами мокрый снег и снег. Весь день будет дуть сильный северо-западный ветер.

Ожидается аномальный ход температуры, в ночь на 13 января ночью и днем будет около 4° тепла, вечером около 0°.

Атмосферное давление повысится 752 мм рт. ст. до 765 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, местами мокрый снег и снег, в отдельных местах снегопад. В некоторых районах возможен туман, западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-8° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.