В результате авиаударов США и Великобритании в Йемене есть погибшие и раненые, сообщил в пятницу представитель группировки хуситов, поддерживаемой Ираном.

«Рейды привели к гибели пяти мучеников и ранениям еще шести человек из наших вооруженных сил», — написал в соцсети X (ранее Twitter) представитель йеменской армии Яхья Сари.

По его словам, США и Великобритания нанесли 73 удара по территории Йемена.

В ночь на пятницу вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам проиранского йеменского движения «Ансар Аллах» в некоторых городах Йемена, включая Сану, Сааду, Ходейду, Таиз и Дамар. Президент США Джо Байден заявил, что удар в Йемене был нанесен в ответ на атаки хуситов в Красном море и носит оборонительный характер. В американской администрации указали, что были атакованы места дислокации ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и радиолокационные станции хуситов.