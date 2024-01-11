Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:42

То, что воздушные удары по Йемену скоро последуют, было ясно всем в мире, за исключением, возможно, самих безбашенных хуситов. Теперь стали известны важные детали подготовки этой акции.

1 января президент Джо Байден, который тогда находился на новогодних каникулах на острове Санта-Крус, одном из цепочки американских Виргинских островов, провел совещание с членами своей администрации. На нем он отдал распоряжение предпринять последние дипломатические усилия, чтобы заставить безвольную ООН осудить атаки хуситов на коммерческие и военные суда в Красном море. Одновременно Пентагон получил приказ готовиться к ракетному удару. Как пишет издание Politico, то, что президенту потребовалось 10 дней, чтобы начать операцию возмездия, вполне укладывается в его внешнеполитическую концепцию. Он всегда до последнего старается использовать дипломатический ресурс, прежде чем приступить к военным мерам. В данном случае Байден стремился не допустить, чтобы США были втянуты в масштабную войну на Ближнем Востоке. 3 января США и 13 стран союзников, участвующих в защите судов в Красном море (Нидерланды, Австралия, Канада, Бахрейн и другие), выпустили последнее предупреждение хуситам о том, что они несут полную ответственность за последствия своих действий. Те наплевали на это обращение и самым наглым образом перешли последнюю красную черту. В минувший вторник они предприняли самый мощный обстрел американских торговых судов и военных кораблей. США и Великобритания сбили 20 их дронов, три ракеты и не допустили серьезного ущерба своим судам.

Два дня спустя началась военная операция. В ракетном отстреле хуситов были использованы истребители F/A Super Hornets, взлетавшие с палубы авианосца «Дуайт Эйзенхауэр», а также ракеты «Томагавк», которые были запущены с подводной лодки. К США присоединилась Великобритания. Она использовала для атаки четыре самолета Typhoons, которые нанесли удары управляемыми бомбами по двум хуситским сооружениям. Всего были огнем поражены два десятка радаров, аэродромов, ракетных позиций и складов с оружием. При этом США и их британский союзник намеренно избегали прямых ударов по командованию вооруженных сил хуситов, что могло бы повлечь зверский ответ врага, и пытались минимизировать потери среди гражданского населения. Подготовка к военной операции шла в США в экстремальных условиях. Министр обороны Ллойд Остин с 1 января находится в военном госпитале Вашингтона, где как выясняется только теперь, он проходит курс лечения против рака простаты.

Как уже сообщал haqqin.az, в течение трех дней о болезни Остина никто в Белом доме не знал. Заместитель министра Кэтлин Хикс, которая до 5 января находилась на каникулах в Пуэрто-Рико, вроде бы приняла на себя руководство министерством, но непонятно, в чем состояли ее функции. Сам Остин приступил к своим обязанностям 5 января, продолжая оставаться на больничной койке, а до этого, насколько можно понять, основная ответственность лежала на генералах второго эшелона и высокопоставленных сотрудниках Совета национальной безопасности США. Сразу после начала обстрелов Йемена Байден выступил с экстренным заявлением. Президент перешел Рубикон, который сам поставил перед собой. Начиная с первой недели декабря, когда в полный рост встал вопрос о применении силы против хуситов, советники Байдена убеждали его не спешить бомбить Йемен, считая эти действия «не лучшим курсом для США». Особую озабоченность вызывал возможный ответ Ирана, спонсора хуситов, который вооружает своих прокси и непосредственно стоит за нападениями на суда.