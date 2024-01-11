Экс-замглавы Генштаба Армении задержали: за стрельбу в ресторане

Бывший заместитель главы Генштаба Армении Тиран Хачатрян устроил стрельбу в ресторане, сообщили в Следственном комитете Армении.

По сведениям армянских СМИ, в ресторане возник спор, во время которого Тиран Хачатрян начал стрелять из наградного оружия. Пострадавшего при стрельбе доставили в больницу, а Хачатряна задержали.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по признакам статей 297, 335 и 167 (хулиганство, незаконный оборот оружия, нанесение телесных повреждений - ред).