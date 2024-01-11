Джемаль Бустани, автор haqqin.az 14:12

Поступает первая международная реакция на удары антипиратской коалиции, нанесенные этой ночью по позициям хуситов. Полное и исчерпывающее представление о психическом здоровье мира можно получить, если внимательно отслеживать реакцию на какое-то знаковое событие – это аксиома. Что собственно произошло этой ночью, описывая ситуацию с точки зрения здравого смысла? Силы международной антипиратской коалиции нанесли удар по хуситам, которые поставили себя выше международного права, начав обстреливать и захватывать гражданские суда.

Пиратские действия налицо, международной торговле и мировой экономике создана угроза, как и возникла угроза жизни и здоровью экипажам этих судов. От переговоров пираты и их спонсоры отказались – и заговорили «пушки». А поскольку на дворе XXI век – то вместо медных орудий парусного флота их заменили «Томагавки». Чтобы было доходчиво – опустимся на бытовой уровень. Вы из года в год ходите по разным надобностям в один и тот же магазин или рынок. И вдруг в какой-то точке вашего маршрута расположился неадекват, который начинает в вас камнями кидать, да еще с компанией таких же как он «братьев по разуму» пытается у вас то деньги отнять, то сумку с покупками. Ваши действия? Словом, как-то так. Но стоит этого хулигана начать вразумлять – тут такое начинается… Вот, к примеру, из сегодняшнего свежайшего: в Нью-Йорке на Тайм-сквере собрались демонстранты, осуждающие агрессию против Йемена и скандируя: «От Палестины до Йемена: империализм – это преступление». Возле Белого Дома так же идут демонстрации. Правда есть небольшая неувязка: поскольку этим левацким фрикам не успели заказать и раздать флагов хуситов – то пока они вынуждены протестовать с флагами Палестины.

Ну да ладно. Им, фрикам-левакам вообще без разницы кого поддерживать: негров ли наркоманов типа Флойда, террористов ХАМАС или пиратов-хуситов. Природа у них такая, думать не умеют, работать не хотят, а в сердцах огонь и постоянно на баррикады просится с неясным желанием то ли защиты чьих-то прав, то ли севрюжины с хреном. Всевышний с ними, с юродивыми. Но уровнем выше, там, где большая политика, там все как всегда – циничный расчет и полная беспринципность. И суток после удара по пиратам не прошло, а уже отметились саудиты. Эр-Рияд, еще совсем недавно бомбивший мирные кварталы йеменской столицы и получавший в ответ ракетные удары хуситов уже успел заявить: «Мы делаем упор на поддержании безопасности и стабильности в Красном море и требуем сдержанности и предотвращения роста напряженности». Это, напомню, говорят те же самые люди, которые 8 лет назад совершили интервенцию в Йемен, вмешались в идущую там гражданскую войны и пытались усадить своего марионетку Абд-Раббу Мансур Хади в президентское кресло, чем только консолидировали хуситов и спровоцировали Иран на предоставление им масштабной военной помощи.