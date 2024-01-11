Первая реакция на спецоперацию США: безмозглые и циники главная тема
Поступает первая международная реакция на удары антипиратской коалиции, нанесенные этой ночью по позициям хуситов.
Полное и исчерпывающее представление о психическом здоровье мира можно получить, если внимательно отслеживать реакцию на какое-то знаковое событие – это аксиома.
Что собственно произошло этой ночью, описывая ситуацию с точки зрения здравого смысла? Силы международной антипиратской коалиции нанесли удар по хуситам, которые поставили себя выше международного права, начав обстреливать и захватывать гражданские суда.
Пиратские действия налицо, международной торговле и мировой экономике создана угроза, как и возникла угроза жизни и здоровью экипажам этих судов. От переговоров пираты и их спонсоры отказались – и заговорили «пушки». А поскольку на дворе XXI век – то вместо медных орудий парусного флота их заменили «Томагавки».
Чтобы было доходчиво – опустимся на бытовой уровень. Вы из года в год ходите по разным надобностям в один и тот же магазин или рынок. И вдруг в какой-то точке вашего маршрута расположился неадекват, который начинает в вас камнями кидать, да еще с компанией таких же как он «братьев по разуму» пытается у вас то деньги отнять, то сумку с покупками. Ваши действия?
Словом, как-то так. Но стоит этого хулигана начать вразумлять – тут такое начинается…
Вот, к примеру, из сегодняшнего свежайшего: в Нью-Йорке на Тайм-сквере собрались демонстранты, осуждающие агрессию против Йемена и скандируя: «От Палестины до Йемена: империализм – это преступление». Возле Белого Дома так же идут демонстрации. Правда есть небольшая неувязка: поскольку этим левацким фрикам не успели заказать и раздать флагов хуситов – то пока они вынуждены протестовать с флагами Палестины.
Ну да ладно. Им, фрикам-левакам вообще без разницы кого поддерживать: негров ли наркоманов типа Флойда, террористов ХАМАС или пиратов-хуситов. Природа у них такая, думать не умеют, работать не хотят, а в сердцах огонь и постоянно на баррикады просится с неясным желанием то ли защиты чьих-то прав, то ли севрюжины с хреном. Всевышний с ними, с юродивыми.
Но уровнем выше, там, где большая политика, там все как всегда – циничный расчет и полная беспринципность. И суток после удара по пиратам не прошло, а уже отметились саудиты. Эр-Рияд, еще совсем недавно бомбивший мирные кварталы йеменской столицы и получавший в ответ ракетные удары хуситов уже успел заявить: «Мы делаем упор на поддержании безопасности и стабильности в Красном море и требуем сдержанности и предотвращения роста напряженности».
Это, напомню, говорят те же самые люди, которые 8 лет назад совершили интервенцию в Йемен, вмешались в идущую там гражданскую войны и пытались усадить своего марионетку Абд-Раббу Мансур Хади в президентское кресло, чем только консолидировали хуситов и спровоцировали Иран на предоставление им масштабной военной помощи.
И теперь они «требуют сдержанности». Вместо того, чтобы искренне поблагодарить антипиратскую коалицию. Хотя бы за то, что они, своими ударами, нейтрализовали многолетнюю критику в адрес Саудовской Аравии за бомбардировки Йемена и войну с хуситами. Теперь то выходит, что не зря это было, теперь то самое время саудитам заявить, что они первыми поняли «опасность из Йемена» (спойлер: ничего они тогда не понимали, совсем из других соображений действовали) – но вместо этого встают в позу, дескать, мы все в белом, и мараться не хотим.
Но еще круче обозначил свою позицию Египет, тоже бывший союзником саудитов во время интервенции в Йемен. Не далее, как в прошлый четверг глава египетской администрации Суэцкого канала Усама Раби заявлял в эфире государственного телеканала, что долларовые доходы Египта из-за действий хуситов с начала нынешнего года снизились на 40%. По его словам, количество судов, проходящих через Суэцкий канал, сократилось до 544 в этом году с 777 в аналогичный период 2023 года. И добавил, что «очень большая часть товаров вернется [в канал], как только этот вопрос [с атаками] будет решен».
И вот сегодня официальный Каир заявил, что не намерен присоединяться к подобным операциям, поскольку это может выглядеть как выступление на стороне Израиля и его западных союзников в ближневосточном конфликте. Пусть, дескать, другие за нас эту проблему решают, а мы в глазах пропалестински настроенной улицы останемся розовыми и пушистыми.
Так что отношение к ударам нынешней ночью по пиратам ставят исчерпывающий диагноз и западным левакам, и арабским странам – полное отсутствие мозгов у первых и циничный расчет вперемешку с беспринципность у вторых. Впрочем – все как всегда, в таком мире мы сейчас и живем.