Глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова прокомментировала нацистский марш, который прошел в начале января в Ереване.

«Мы видели эти кадры и с глубокой обеспокоенностью восприняли состоявшееся 1 января в центре Еревана шествие группы фашиствующих молодчиков.

Мы, конечно, удивлены, что армянские силы правопорядка никак не воспрепятствовали участникам сходки, которые буквально демонстрировали на камеру в присутствии СМИ свою ориентацию, скидывая руки в нацистском приветствии. Сожаление вызывает отсутствие должной реакции властей Армении, правозащитных структур. Мы убеждены, что необходимо пресекать любые проявления нацизма», - сказала она.

Отметим, что 2 января в Ереване состоялся марш в честь дня рождения армянского нациста Гарегина Нжде.