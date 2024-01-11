Гаага рассудит Азербайджан и Армению

В пятницу, 12 января 2024 года, в штаб-квартире Постоянного третейского суда в Гааге (Нидерланды) состоялось процессуальное заседание в рамках межгосударственного арбитражного процесса, инициированного Азербайджанской Республикой против Республики Армения на основании Договора об Энергетической хартии. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

27 февраля 2023 года Азербайджан инициировал арбитражный процесс с требованием о компенсации за нарушение Арменией многочисленных положений Договора об Энергетической хартии и принципов международного права. В арбитражном уведомлении указано, что Армения нарушила свои международные обязательства, отказавшись признать и уважать суверенные права Азербайджана на энергетические ресурсы в Карабахском регионе, международно признанной территории Азербайджана, который Армения незаконно удерживала под оккупацией около 30 лет.

В годы незаконной оккупации Армения незаконно лишила Азербайджан доступа к его энергоресурсам и возможности их разработки, использовала эти ресурсы в собственных целях и для получения прибыли. Также пресекалось использование Азербайджаном водных, ветровых и солнечных энергетических ресурсов в Карабахском регионе страны.

Арбитражный процесс инициирован в рамках Договора об Энергетической хартии после того, как по итогам нескольких раундов дипломатических переговоров между Азербайджаном и Арменией не удалось найти удовлетворительного решения вопроса. Дело будет рассматривать арбитражный суд в составе трех судей, назначенных обеими сторонами. Арбитражному суду предложено вынести окончательное решение относительно несоблюдения Арменией своих юридических обязательств по Договору об Энергетической хартии и потребовать справедливой компенсации в соответствии с международным правом.