Россия продолжает «СВО» для достижения стоящих перед страной целей, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, «Все больше представителей американского истеблишмента начинают задаваться вопросом, куда тратятся деньги, выделяемые Киеву, и насколько эффективна эта финансовая помощь».

«Мы видим, что в Соединенных Штатах продолжаются внутренние дебаты, внутренние процессы. Все больше и больше представителей политического истеблишмента интересуются краеугольным вопросом, куда тратятся их деньги, деньги американских налогоплательщиков, эффективно ли были потрачены астрономические суммы, которые за прошлый год были выделены киевскому режиму», - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби о прекращении США поставок оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы.