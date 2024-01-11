В Госслужбе обсудили январский призыв в армию

Центральная призывная комиссия Азербайджана провела заседание для обсуждения вопросов, связанных с процессом срочного призыва граждан на действительную военную службу. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу.

Согласно сообщению, на заседании под председательством начальника Госслужбы Мурсала Ибрагимова было рассмотрено исполнение распоряжения президента Азербайджана «О призыве с 1 по 30 января 2024 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы», обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня.

Было доведено до сведения, что Госслужбой проведена работа с целью успешного выполнения январского призыва 2024 года и качественного укомплектования вооруженных сил военнослужащими срочной действительной военной службы. Участники заседания отметили, что для обеспечения объективности и прозрачности укомплектования Вооруженных сил военнослужащими срочной действительной военной службы проводятся комплексные меры.

В завершение заседания были приняты соответствующие решения по вопросам повестки дня.

Центральная призывная комиссия осуществляет руководство районными (городскими) призывными комиссиями по призыву граждан на срочную действительную военную службу и контроль за их деятельностью. В состав комиссии входят заместители руководителей соответствующих органов исполнительной власти.