Из Китая в Азербайджан прибыл первый блок-поезд... в кратчайшие сроки!

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) продолжает эффективное сотрудничество с участниками Срединного коридора с целью большего развития Срединного коридора, для своевременной и безопасной доставки китайских грузов, следующих транзитом через Азербайджан, в Европу и в обратном направлении.

В результате успешных переговоров, проведенных АЖД и железнодорожными ведомствами Китая, Казахстана, Грузии и Турции, имеется ряд продвижений в таких вопросах, как а) определение прозрачной ценовой политики, б) оптимизация сроков доставки грузов и в) отслеживание грузов в коридоре через систему навигации.

Так, блок-поезд, отправленный из Китая 30 декабря 2023 года, прибыл в Азербайджан 11 января 2024 года. Первый блок-поезд в текущем году к тому же прибыл в пункт назначения всего за 11 дней, тем самым продемонстрировав значение и конкурентоспособность вышеназванного коридора.