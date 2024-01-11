Из Китая в Азербайджан прибыл первый блок-поезд... в кратчайшие сроки!
ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) продолжает эффективное сотрудничество с участниками Срединного коридора с целью большего развития Срединного коридора, для своевременной и безопасной доставки китайских грузов, следующих транзитом через Азербайджан, в Европу и в обратном направлении.
В результате успешных переговоров, проведенных АЖД и железнодорожными ведомствами Китая, Казахстана, Грузии и Турции, имеется ряд продвижений в таких вопросах, как а) определение прозрачной ценовой политики, б) оптимизация сроков доставки грузов и в) отслеживание грузов в коридоре через систему навигации.
Так, блок-поезд, отправленный из Китая 30 декабря 2023 года, прибыл в Азербайджан 11 января 2024 года. Первый блок-поезд в текущем году к тому же прибыл в пункт назначения всего за 11 дней, тем самым продемонстрировав значение и конкурентоспособность вышеназванного коридора.
Из Китая в Азербайджан на состоящем из 57 вагонов блок-поезде были доставлены в основном электромобили, стройматериалы, трубы разных размеров и иная продукция.
Отметим, что согласно достигнутому соглашению, в рамках транспортировки китайских грузов по Срединному коридору и увеличения объемов грузоперевозок в январе этого года в Азербайджан планируется доставить 7 блок-поездов с импортной продукцией, а также отправить 2 блок-поезда с транзитными грузами в Европу.
Импорт китайских товаров в Азербайджан способствует развитию местного предпринимательства, а возвращение транзитных грузов создаст широкие возможности для привлечения в Срединный коридор новых грузов.
Отметим, что по сравнению с 2022 годом объем перевезенных в 2023 году универсальных контейнеров (TEU) увеличился на 24000 TEU и превысил 100000 TEU, что означает рост на 30%. Это показатель увеличения импорта контейнеров на 77% и экспорта - на 159%.
АЖД с целью увеличения объемов грузоперевозок по Срединному коридору и привлечения сюда новых грузов создала в 2023 году на паритетных условиях с АО «Казахстанская железная дорога» и АО «Грузинская железная дорога» совместное предприятие под названием Middle Corridor Multimodal Ltd.
Совместное предприятие позволит предоставлять услуги, основываясь на принципе «единого окна», гарантировать сроки доставки грузов и осуществлять согласованную политику по развитию мультимодальных услуг в направлении Китай-Европа/Турция-Китай.