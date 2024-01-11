Стремления армян «понравиться Западу» доходят «до края и срываются в абсурд», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Представитель МИД РФ раскритиковала слова армянского депутата Саргиса Ханданяна о том, что переговоры с Баку на площадках в Вашингтоне и Брюсселе имеют международный авторитет и это добавляет им легитимности.

Захарова заявила, что «коллективный Запад свои предложения либо скопировал с трехсторонних договоренностей Армении, России и Азербайджана, либо переиначил их в угоду собственным интересам».