МЧС обратилось к населению Азербайджана

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в обращении говорится, что, согласно прогнозам Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, в ближайшие дни на территории Азербайджана ожидается резкое изменение погодных условий, сильный ветер, температура воздуха понизится по сравнению с предыдущими днями, выпадет мокрый снег и снег, на дорогах в горных и предгорных районах дороги гололед.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к гражданам в связи с прогнозируемыми нестабильными погодными условиями.

В связи с этим МЧС обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности. В частности, рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, высоких деревьев, не стоять под электростолбами и проводами, соблюдать осторожность. Также следует соблюдать правила пожарной безопасности, так как тушение пожаров при сильном ветре осложняется.

Жителям горных районов рекомендуется соблюдать требования предупреждающих и запрещающих знаков там, где они есть, избегать мест с вероятностью схода лавин, в том числе крутых склонов, возвращаться в населенный пункт до наступления темноты.