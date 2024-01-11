По данным местных СМИ, сотрудники полиции остановили возле села Арапи легковой автомобиль местного жителя марки Opel, в котором находились два российских военнослужащих. Выходя из машины, водитель бросил на землю стеклянную пипетку и полиэтиленовый пакет с белым веществом. В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили у военных колпачок от ручки с белой массой, после чего и военнослужащие, и водитель были задержаны по подозрению в обороте наркотиков.

Накануне ряд армянских телеграм-каналов сообщил об аресте двух военнослужащих российской военной базы в Гюмри. По их информации, военнослужащие 102-й базы, задержанные 6 января в селе Арапи Ширакской области, подозреваются в незаконном обороте наркотиков.

Никакой официальной информации об этом инциденте правоохранительные органы Армении пока не обнародовали. Однако в некоторых российских телеграм-каналах уже утверждают, что инцидент может быть «спланированной провокацией» властей Армении.

«Следует обратить внимание на то, что правоохранительные органы и журналисты не поделились подробностями произошедшего и не предоставили какие-либо доказательства, указывающие на данный инцидент, - пишет прокремлевский Telegram-канал «Рыбарь». - Можно предположить, что речь идет о хорошо спланированной провокации, направленной на дискредитацию вооруженных сил России. На фоне складывающихся тенденций едва ли можно назвать случайностью, что силовики проверили машину с российскими военнослужащими, в которой «неожиданно» обнаружили подозрительные вещества».

Авторы публикации задаются вопросом, почему сотрудники армянской полиции остановили именно тот автомобиль, в котором находились российские военнослужащие.

«Нельзя исключать, что армянские власти организовали хитрую постановку на фоне сложных внешнеполитических отношений между Арменией и Россией, - отмечает далее телеграм-канал «Рыбарь». - Все это похоже на провокацию Еревана, с помощью которой армянские власти попытаются добиться каких-то внешнеполитических целей».

Следует напомнить, что ранее дислоцированные в Гюмри военнослужащие 102-й базы ВС России не раз были участниками различных криминальных происшествий на территории Армении, включая убийства и ДТП со смертельным исходом. Например, в 2015 году военнослужащий российской военной базы, самостоятельно покинувший место службы, расстрелял в соседнем селе из автомата семь членов одной семьи. И хотя армянский суд приговорил его к пожизненному заключению, спустя какое-то время осужденный был передан России.

В декабре 2018 года в городе Гюмри военнослужащий 102-й базы забил до смерти 57-летнюю дворничиху. А в декабре 2022 года стало известно, что солдат той же базы задушил 37-летнюю женщину в ее доме в Гюмри.

Учитывая эту мрачную статистику, тот факт, что военнослужащие российской военной базы участвуют в торговле наркотиками, по идее, не должен был вызывать удивления и уж тем более пристального внимания. Однако инцидент произошел на фоне ожесточенных дискуссий в армянском обществе о возможности закрытия 102-й базы и выводе российских войск с территории Армении.