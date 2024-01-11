Для Аваза Зейналлы потребовали 10 лет колонии

В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу Аваза Зейналлы, учредителя и генерального директора ООО Xural Yayınları, и Эльнура Шукюрова, занимавшего руководящую должность в ООО SədaTV.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Али Мамедова выступил гособвинитель Эльдар Гамзаев. Он потребовал приговорить Аваза Зейналлы к 10 годам колонии общего режима, а Эльнура Шукюрова - к 5 годам.

Отметим, что Аваз Зейналлы и Эльнур Шукюров обвиняются в получении взятки в крупном размере, мошенничестве, незаконном влиянии на решение должностного лица и других действиях. Ни один из них не признает себя виновным.

Судебный процесс продолжится 26 января.