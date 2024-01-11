Birbank Biznes создает новые онлайн-возможности для предпринимателей

Birbank Biznes предлагает новый онлайн-сервис по использованию кредитной линии для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенты Birbank Biznes теперь могут пользоваться кредитной линией полностью онлайн и избежать дополнительных временных затрат.

Поскольку услуга предоставляется в цифровом формате, она доступна для подачи заявки как внутри страны, так и за ее пределами. Пользователям Birbank Biznes больше не придется посещать банковский филиал и общаться с менеджером по работе с клиентами, что позволит им сэкономить время при использовании кредитной линии. Для подачи онлайн-заявки: https://my.birbank.business/login

В Birbank Biznes собрано множество банковских продуктов, которыми предприниматели пользуются каждый день:

- Открытие банковских бизнес-счетов

- Срочные переводы и переводы в национальной и иностранной валюте

- Безналичные платежи

- Заказ, доставка и пополнение зарплатных и бизнес-карт

- Заявка на установку POS-терминала, онлайн-отслеживание POS-транзакций и получение выписок

- Снятие наличных по QR-коду с расчетных и карточных счетов

- Документооборот и массовое подписание документов

- Бизнес-кредиты и банковские гарантии

- Услуги Mobile POS, Click to Pay и электронная коммерция

- Открытые банковские сервисы

- Специальные тарифные пакеты и многое другое.

Клиентам Birbank Biznes всегда помогут в чате, если у них появятся какие-либо вопросы. Больше о Birbank Biznes на сайте https://bir.bank/bbfipr или по телефону информационного центра 896.