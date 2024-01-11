В Астане снесли памятник Назарбаеву
В Астане демонтировали памятник экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, сообщили в Минобороны страны.
Приказом министра обороны Казахстана Нурлана Ермекбаева Национальный университет обороны имени первого президента Республики Казахстан - Елбасы переименован в Национальный университет обороны Республики Казахстан. В настоящее время памятник временно хранится в одном из зданий Министерства обороны.
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