Шэн Сию, специально для haqqin.az, Пекин 16:20

На сайте агентства BBC вышла статья, утверждающая, что после президентских выборов в Тайване, которые состоятся уже в ближайшую субботу, Китай предпримет попытку присоединения острова силовым путем. Накануне haqqin.azпредставил своей читательской аудитории аналитическую выкладку британской корпорации. Чем ближе президентские выборы на Тайване – тем махровее прогнозы о судьбе этого острова, который, как он сам, так и КНР считают себя одним большим Китаем. На Западе думают иначе – и из года в год твердят, что Пекин готовит военное вторжение на Тайбэй (китайское название Тайваня) - и никак иначе. История длится десятилетиями, вторжением пугают из года в год, ничего не происходит – но журналистов это не останавливает.

В самом начале статьи автор густо подпускает интриги. Дескать, «Тайваню не привыкать к китайским угрозам, однако на этот раз все серьезнее». В чем именно серьезность момента – он не уточняет ни после этого заявления, ни в дальнейшем. Сказал – и понимайте, как знаете. Причем тут же сам себя опровергает, написав следующее: «Тайвань в принципе не против объединиться, но не под началом китайской компартии, и выступает за статус-кво — формально вместе, фактически врозь. Согласно опросам, более 90% тайваньцев не желает немедленного объединения. Но и сторонников объявления независимости на Тайване почти нет, поскольку подобная декларация стопроцентно повлечет за собой войну с КНР». Дальше можно не читать, поскольку в этом абзаце, как в зеркале отражается главная проблема всех «экспертов» по Китаю – знать очевидное, но выводы делать прямо противоположные, в угоду политической конъюнктуре. Тут в ноябре прошлого года, после встречи в Сан-Франциско Бадена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС, в масс-медиа начался «переполох в курятнике». Дескать, на этой встрече Си Цзиньпин предупредил Джо Байдена о неизбежном присоединении Тайваня. А после встречи американский президент где-то там назвал китайского лидера диктатором.

Что за ажиотаж? О присоединении каждый председатель КНР, начиная с «великого кормчего» Мао Цзэдуна предупреждает. И потом, слово «диктатор» в китайской политической традиции не несет в себе негатива. Конституции КНР начинается словами: «Китайская Народная Республика является социалистическим государством демократической диктатуры народа, руководимым рабочим классом и основанное на союзе рабочих и крестьян». Так что руководство Китая здесь ничего и не скрывает и на «диктатуру» обижаться не думает. Но вернемся к политике Пекина в отношении Тайваня/Тайбэя. Западная китаистика, которая существовала во времена Киссинджера и ранее – деградировала, полностью перейдя в услужение политическому требованию момента. Как результат – вслед за нею благополучно опустилась на дно и международная журналистика о Китае, как, впрочем, и о многом другом. Ведь она вынуждена опираться как раз на таких «экспертов». Китай хочет решать мировые конфликты. Но не умеет и не хочет воевать. Главная его тактика – это тактика «Продай мне эту ручку». А главное оружие – это юань. За Тайбэй они будут торговаться до посинения, пока Пекин не предложит сумму, которая устроит местечковую элиту. Зачем что-то завоевывать, когда можно купить. Основной принцип Китая: хватит воевать, давайте торговать. А там мы вас обвесим так, как нам надо.