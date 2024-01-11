На Западе так и не поняли Китай: зачем война, если есть юань? наш комментарий
На сайте агентства BBC вышла статья, утверждающая, что после президентских выборов в Тайване, которые состоятся уже в ближайшую субботу, Китай предпримет попытку присоединения острова силовым путем. Накануне haqqin.azпредставил своей читательской аудитории аналитическую выкладку британской корпорации.
Чем ближе президентские выборы на Тайване – тем махровее прогнозы о судьбе этого острова, который, как он сам, так и КНР считают себя одним большим Китаем. На Западе думают иначе – и из года в год твердят, что Пекин готовит военное вторжение на Тайбэй (китайское название Тайваня) - и никак иначе. История длится десятилетиями, вторжением пугают из года в год, ничего не происходит – но журналистов это не останавливает.
В самом начале статьи автор густо подпускает интриги. Дескать, «Тайваню не привыкать к китайским угрозам, однако на этот раз все серьезнее». В чем именно серьезность момента – он не уточняет ни после этого заявления, ни в дальнейшем. Сказал – и понимайте, как знаете.
Причем тут же сам себя опровергает, написав следующее: «Тайвань в принципе не против объединиться, но не под началом китайской компартии, и выступает за статус-кво — формально вместе, фактически врозь. Согласно опросам, более 90% тайваньцев не желает немедленного объединения. Но и сторонников объявления независимости на Тайване почти нет, поскольку подобная декларация стопроцентно повлечет за собой войну с КНР».
Дальше можно не читать, поскольку в этом абзаце, как в зеркале отражается главная проблема всех «экспертов» по Китаю – знать очевидное, но выводы делать прямо противоположные, в угоду политической конъюнктуре.
Тут в ноябре прошлого года, после встречи в Сан-Франциско Бадена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС, в масс-медиа начался «переполох в курятнике». Дескать, на этой встрече Си Цзиньпин предупредил Джо Байдена о неизбежном присоединении Тайваня. А после встречи американский президент где-то там назвал китайского лидера диктатором.
Что за ажиотаж? О присоединении каждый председатель КНР, начиная с «великого кормчего» Мао Цзэдуна предупреждает. И потом, слово «диктатор» в китайской политической традиции не несет в себе негатива. Конституции КНР начинается словами: «Китайская Народная Республика является социалистическим государством демократической диктатуры народа, руководимым рабочим классом и основанное на союзе рабочих и крестьян». Так что руководство Китая здесь ничего и не скрывает и на «диктатуру» обижаться не думает.
Но вернемся к политике Пекина в отношении Тайваня/Тайбэя. Западная китаистика, которая существовала во времена Киссинджера и ранее – деградировала, полностью перейдя в услужение политическому требованию момента. Как результат – вслед за нею благополучно опустилась на дно и международная журналистика о Китае, как, впрочем, и о многом другом. Ведь она вынуждена опираться как раз на таких «экспертов».
Китай хочет решать мировые конфликты. Но не умеет и не хочет воевать. Главная его тактика – это тактика «Продай мне эту ручку». А главное оружие – это юань. За Тайбэй они будут торговаться до посинения, пока Пекин не предложит сумму, которая устроит местечковую элиту. Зачем что-то завоевывать, когда можно купить. Основной принцип Китая: хватит воевать, давайте торговать. А там мы вас обвесим так, как нам надо.
И чем бы не закончились выборы на Тайване – в ближайшей перспективе вооруженного решения конфликта не будет. Просто потому, что ни одной из сторон боевые действия не нужны. Определились только американцы, которые заявили, что фактически будут воевать на стороне Си Цзиньпина, и в первую очередь, в случае конфликта, станут бомбить заводы чипов на самом Тайване, чтобы те не достались Пекину.
Си Цзиньпину война не нужна, потому что Тайвань - золотая курица современных технологий. Перестанет нестись, какой от нее толк. Оптимальный вариант - гонконгский, когда сначала все бунтовали, а потом также единогласно стали хвалить компартию и добровольно влились в лоно Родины.
Тайбэю война не нужна, потому что на американцев надежды никакой, они предали свободу Гонконга, и в конфликте на Украине тоже лишь мутят воду. А против всей мощи Народно-освободительной армии Китая шансов нет, сколько не вооружайся.
Единственной причиной военных действий может стать лишь провозглашение независимости острова. Но в Тайбэе дураков нет, кто бы не пришел к власти. Потому как одно дело поддразнивать Пекин из-за пролива, ничем особо не рискуя. И совсем другое -быть повешенными на площади Тяньаньмэнь как изменники Родины.