В Азербайджан надвигается аномально холодная погода

С утра 13 января до вечера 14 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются временами осадки, дождь перейдет в мокрый снег, а местами в снег, сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

По ее словам, ночью и утром 14 января в некоторых районах полуострова возможны интенсивные осадки. Будет дуть сильный северо-западный ветер, с утра 13 января до 14 января скорость ветра составит 15-20 м/с, ожидается периодическое усиление ветра до 23-28 м/с, утром и днем 13 января местами на полуострове до 30-32 м/с.

По словам директора, 13 января ожидается аномальное снижение температуры, в ночь с 12 на 13 января и утром будет около 4° тепла, но начиная со второй половины дня, температура снизится по сравнению с предыдущими днями на 5-8°, вечером 13-го числа ожидается около 0°. 14 января и ночью 15 января будет 0-3° мороза, днем 0-3° тепла.

«С полудня 12 января, начиная с западных регионов Азербайджана, до утра 15-го числа осадки сохранятся, местами ожидается мокрый снег и снег, в отдельных местах осадки будут интенсивными. С утра 15-го числа осадки постепенно прекратятся, в течение дня будет без осадков», – сказала Г.Мамедова.

Она отметила также, что видимость на дорогах будет ограничена из-за метели.