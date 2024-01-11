Зеленский отправил скрытый сигнал Путину

В четверг президент Украины посетил Эстонию, где встретился с премьер-министром Каей Каллас. Та надела костюм и брошь в цветах украинского флага. Зеленский был в свитере с числами 48.3794° и 31.1656°.

Как считает обозреватель немецкого издания Bild, это «скрытое послание» Владимира Зеленского для Владимира Путина.

Это координаты села Добровеличковка Кировоградской области Украины. Там расположен географический центр страны в официально признанных границах 1991 года. В селе установлен памятный знак на месте, где сходятся украинские параллели и меридианы.

Как пишет журналист, тем самым Зеленский сигнализирует, что отказывается от каких-либо территориальных уступок и не собирается признавать никакого изменения границ своей страны.