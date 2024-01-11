Британия прекратила избиение хуситов

Власти Великобритании не планируют осуществлять новые удары по объектам радикального движения «Ансар Аллах» в Йемене, но продолжат внимательно следить за обстановкой в регионе. Об этом сообщил представитель премьер-министра Соединенного Королевства, слова которого приводит агентство Reuters.

Он отметил, что глава британского правительства Риши Сунак выступит в парламенте 15 января с заявлением относительно авиаударов по позициям хуситов. При этом премьер не намерен задним числом проводить парламентское голосование о целесообразности проведенных ударов.

«Таких планов нет. Как мы говорили, размещение вооруженных сил является исключительным правом. У правительства нет никаких юридических обязательств получать формальное одобрение парламента», - сказал представитель премьера.