Аппарат уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана организовал совместное мероприятие с Центральной избирательной комиссией по обеспечению избирательных прав граждан в связи с предстоящими президентскими выборами. В мероприятии приняли участие сотрудники обеих организаций, а также представители СМИ.

Председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов, открывая мероприятие, отметил, что выборы являются основным критерием демократии, и каждый гражданин должен относиться к этому процессу с ответственностью. Он подчеркнул важную роль массовых средств информации в избирательных процессах и предоставил участникам мероприятия обширную информацию о мерах, предпринятых Комиссией в направлении усовершенствования избирательного законодательства и практики совместно с соответствующими государственными учреждениями.

Омбудсмен Сабина Алиева подчеркнула, что проводимые информационные мероприятия совместно с Центральной избирательной комиссией охватывают столицу и регионы и направлены на подготовку к выборам. Она подчеркнула, что целью этих мероприятий является более ясное объяснение избирательных прав, процедур выборов и наших обязанностей в свете предстоящих выборов.

Сабина Алиева также подчеркнула, что самой важной формой выражения воли каждого народа является отношение к органам государственного управления через демократические и свободные выборы, и этот процесс играет важную роль в жизни азербайджанского народа и государства.

Омбудсмен также отметила, что государственное управление и органы местного самоуправления формируются именно через демократические и справедливые выборы. Она также сообщила, что институт омбудсмена, работая последовательно в области обеспечения и защиты гражданских и политических прав, включая избирательные права, постоянно следит за обеспечением состояния избирательных прав в стране, изучает ситуацию по обеспечению и защите избирательных прав граждан, а также организует совместные информационные мероприятия с Центральной избирательной комиссией.

Омбудсмен отметила, что для более эффективного обеспечения избирательных прав особенно важно дать каждому человеку, включая инвалидов, возможность индивидуального самостоятельного голосования и выражения своей воли, создание условий для граждан с ограниченными возможностями для осуществления своего выбора, а также расширение возможностей для голосования для граждан с ограниченными возможностями зрения с использованием шрифта Брайля. Она подчеркнула особую важность продолжения опыта подготовки видеоматериалов с субтитрами для информирования избирателей с ограниченными возможностями слуха, а также выразила необходимость создания дополнительных видеоматериалов с целью более широкого информирования в контексте обеспечения избирательных прав.

Затем слово взял секретарь Центральной избирательной комиссии Микаил Рагимов, предоставив обширную информацию о проделанной работе и запланированных мероприятиях ЦИК в преддверии предстоящих президентских выборов.

Руководитель Аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы выступил с докладом на тему «Значение института наблюдения и роль омбудсмена в этом процессе», подчеркивая важность применения института наблюдения во время избирательного процесса и отмечая, что он служит принципам обнаружения и справедливости в избирательном процессе, а также способствует более эффективному обеспечению избирательных прав. Он также подчеркнул, что институт наблюдения позволяет выявлять потенциальные проблемы в обеспечении избирательных прав граждан во время избирательного процесса, а также способствует увеличению участия граждан в политических процессах и оценке проведения избирательного процесса в соответствии с законодательством страны и международными стандартами, предоставив информацию о наблюдательском опыте института омбудсмена.