Аскер Манафов, собкор 17:14

Капитан и два члена экипажа контейнеровоза, потерпевшего в июле прошлого года крушение у берегов Тайваня, фактически остались в этой стране в качестве заложников. «Компания-работодатель прекратила выплачивать им зарплату и бросила на произвол судьбы», - говорится в обращении, поступившем в редакцию haqqin.az от членов семей моряков. Напомним, что контейнеровоз Angel, принадлежащий азербайджанскому бизнесмену и плавающий под флагом Республики Палау, 21 июля прошлого года потерпел крушение у берегов тайваньского порта Гаосюн. Тайваньская международная корпорация TIPC, управляющая портом, пыталась спасти корабль, однако все ее усилия оказались тщетными.

Члены экипажа Angel были эвакуированы, а из-за плавающих на поверхности или утонувших контейнеров, создавших серьезные помехи для движения других судов, администрация была вынуждена даже временно закрыть порт. В TIPC сообщили, что общий вес судна вместимостью 1.262 контейнера, следовавшего из китайского порта Далянь к побережью Тайваня, составлял более 16 тысяч тонн. 4 июля Angel пришвартовался в порту Гаосюн, после чего экипаж запросил разрешение временно встать на вторую якорную стоянку, расположенную примерно в пяти километрах от порта. А утром 20 июля капитан корабля подал сигнал бедствия, сообщив на берег, что судно накренилось на 8-9 градусов. Вскоре после этого часть контейнеров сползла с кормы в воду. По некоторым данным, на палубе Angel образовалась трещина. Приняв решение покинуть тонущее судно, капитан приказал девятнадцати членам экипажа спустить на воду спасательные шлюпки, а береговая охрана Тайваня направила на помощь экипажу два катера, доставивших моряков на берег.

Позже на помощь тонущему контейнеровозу были направлены несколько буксиров, однако предотвратить стремительное затопление судна они не смогли, после чего попытки спасти Angel были прекращены. Сообщается, что затонувший контейнеровоз длиной 564 фута (порядка 172 метров – ред.) транспортировал в числе прочих грузов почти 500 тонн легкого дизельного топлива с низким содержанием серы. Опасаясь утечки горючего, власти Тайваня приказали установить вокруг корабля два защитных заграждения. Согласно базе данных Equasis, собственником контейнеровоза является компания Navramar Shipping, которая приобрела это судно в мае 2023 года. Сообщалось, что акции этой компании, в свою очередь, принадлежат другой компании со штаб-квартирой в Баку.

Затонувший контейнеровоз создал ощутимые помехи для перемещения судов. В этой связи власти Тайваня запретили капитану и двум членам экипажа Angel покидать пределы страны, пока из воды не извлекут все контейнеры и не будет компенсирован нанесенный порту ущерб. Куан Би-лин, министр Совета Тайваня по делам океана, сообщил, что Департамент иммиграции распорядился задержать капитана, первого помощника и главного инженера контейнеровоза Angel, ограничив их выезд из страны в соответствии с законом о загрязнении морской среды. При этом министр добавил, что, согласно законодательству Тайваня, морские суда не должны наносить ущерб окружающей среде, а их владельцы, соответственно, обязаны оплачивать расходы по нанесению такого рода ущерба и ликвидации его последствий. По словам Куан Би-линя, Тайвань несет огромные расходы, связанные с поиском контейнеров и выгрузкой судового топлива, которые были приостановлены из-за сильного тайфуна, обрушившегося в эти дни на район порта Гаосюн. Официальные лица Тайваня не приводят подробностей, связанных с национальностью членов экипажа. Однако после распространения жалобы, которую родственники моряков подали в различные госструктуры Азербайджана, выяснилось, что все они были наняты компанией ZULU SHIPPING, базирующейся в Баку. Более того, хотя члены экипажа изначально обнаружили дефекты в корабле, компания не устранила эту проблему и фактически отправила моряков на верную смерть – если бы авария настигла судно не в пяти километрах от порта, а в открытом океане, его экипаж был бы практически обречен.

Капитаном судна, которого удерживают в настоящее время на Тайване в качестве заложника, является Алиев Теймур Фахреддин оглу. Вместе с ним удерживаются также старпом Аббасов Назим Кязим оглу и главный инженер судна Гасанов Кирилл Фархад оглу. 24 июня 2023 года Теймур Алиев заключил договор с ООО ZULU SHIPPING (оно расположено в Баку по улице Конделен Энине, 10, дом 1Б, квартал 2036 – ред.) на управление контейнеровозом Angel и доставку груза до пункта назначения. По условиям контракта, ZULU SHIPPING должна была выплачивать сотрудникам по 10.500 долларов в месяц, а также покрывать их расходы на питание и проживание. После подписания трудового договора капитан вместе с 18 гражданами Азербайджана вылетел на Тайвань и 8 июля осмотрел контейнеровоз. Когда в ходе проверки выяснилось, что в палубе имеется пробоина, Теймур Алиев сообщил компании, что судно для использования непригодно и совершать плавание на нем крайне рискованно. На что работодатель сказал, что на ремонт корабля необходимы большие средства, а потому экипажу было приказано доплыть до пункта назначения и уже потом за счет поступивших средств провести на контейнеровозе ремонтные работы. Но отправляться в рейс капитан отказался, а уже 17 июля, находясь на борту Angel, Алиев подал сигнал тревоги, который компания ZULU SHIPPING проигнорировала. В результате в ночь на 21 июля корабль затонул. Под водой, в числе прочего, оказались все документы и личные вещи капитана.