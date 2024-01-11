Арестован глава «Левого фронта» России
Басманный суд Москвы арестовал координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма, сообщают российские СМИ. Удальцов не признал вину. Заседание по мере пресечения прошло в закрытом режиме.
Поводом для возбуждения уголовного дела против Удальцова стали его посты об участниках марксистского кружка в Уфе.
В 2020 году в Уфе арестовали участников марксистского кружка по делу о террористическом сообществе. Как отмечает издание, члены кружка собирались раз в неделю и обсуждали идеи коммунизма. Однажды в кружок вступили трое бывших участников боевых действий в Донбассе, которые «стали раздавать остальным позывные, предлагали написать устав и проводили слеты, где взрывали страйкбольные гранаты».