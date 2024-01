Товарищ Ким перевыполнил план для товарища Путина

В ноябре Bloomberg cо ссылкой на разведку Южной Кореи сообщал, что КНДР отправила в Россию 1 млн снарядов. Эти поставки имеют существенное значение. По данным Journal of the American College of Surgeons, около 70% боевых потерь украинской армии связаны с артиллерийскими ударами.

Также, по словам Син Вон Сика, КНДР намерена расширить военное сотрудничество с Россией, отправив ей новые типы тактических управляемых ракет с дальностью до 180 км. Южная Корея была в числе главных спонсоров летнего контрнаступления Украины.

Старший сотрудник Foreign Policy Research Institute Роб Ли рассказал, что летнее контрнаступление Украины стало возможным только благодаря Южной Корее. Перед этим страна поставила снарядов больше, чем Евросоюз.

В прошлом году газета WSJ сообщала, что Южная Корея только за 41 день тайно поставила более 300 тысяч 155-мм снарядов.

Это позволило Украине летом запускать по 7000 снарядов в день, при этом Россия лишь 5000. В начале года ситуация изменилась - Россия выпускала 10000, а Украина – 2000. Возможно, что разница заставляет усиливать мобилизационные мероприятия. Южная и Северная Кореи обладают одними из самых больших арсеналов в мире и продолжают производство. Европа в прошлом году не смогла поставить Украине обещанный миллион снарядов. Также резко растут цены на боеприпасы для украинской армии.

С февраля 2022 года они увеличились примерно в 5–10 раз, сообщил начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон.