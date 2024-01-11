Ложка дегтя в русском мире

На фоне рекордного дефицита рабочих рук, вызванного войной в Украине и старением населения, Россия ищет трудовых мигрантов за пределами стран СНГ и обращает свой взор на Африку, пишут российские СМИ.

Первые десять тысяч рабочих с Черного континента прибудут в Россию из Кении, сообщил официальный представитель Государственной палаты страны Хусейн Мохамед.

Он не уточнил, в какой отрасли будут работать кенийцы, но подчеркнул, что речь идет о квалифицированной и полуквалифицированной рабочей силе. Также, по его словам, Кения отправит своих граждан на работу в другие страны. Так, к примеру, трудиться в Германию поедут 250 тыс. кенийцев, в Израиль — 30 тыс., в Сербию - 20 тыс., а еще 2,5 тыс. - в Саудовскую Аравию. Чиновник отметил, что экспорт рабочей силы является стратегическим направлением для страны.

Ранее в России анонсировали строительство 30 «афродеревень» - поселений для эмигрантов из Африки. Пилотный проект должен стартовать в Московской и Тверской областях. Впоследствии он будет расширен на другие регионы России при участии Африканского международного конгресса и его партнеров, которые предоставят переселенцам привлекательные условия.