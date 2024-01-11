Сомалийцы, сирийцы, индусы и кубинцы воюют за Русь-матушку

Россия продолжает вербовать наемников по всему миру для пополнения военной группировки в Украине. Вооруженные силы Украины впервые взяли в плен гражданина Сомали, воевавшего в составе российской армии, сообщает официальный телеканал ВСУ «Армия».

«При себе он даже имел сомалийский паспорт и почти не понимал ни русского, ни украинского. Воевать против Украины сомалиец, как и другие пленные, ушел за деньги. На фронт попал в конце декабря, а уже в начале января попал в плен», - говорится в сообщении канала.

Сомалиец по имени Мохамед Адила сдался в плен около Марьинки в Донецкой области, где российская армия ведет наступление. По словам украинского военного корреспондента Романа Бочкалы, он сделал это «с радостью», поскольку над ним, как и над другими наемниками, систематически издевались. Поводом для унижения служила его расовая принадлежность.

Адила служил в составе 3-й отдельной мотострелковой бригады российской армии. До этого он не имел опыта службы в силовых структурах и не проходил курсы русского языка.

По данным Центра национального сопротивления, Россия усиленно ищет в Африке наемников для участия в войне. Они должны составить так называемый «Африканский корпус». Планируется, что тренировать новобранцев перед отправкой в Украину будут на территории Буркина-Фасо.

В украинской разведке отметили, что России потребовались иностранные наемники, чтобы заменить «практически закончившихся зеков». «Пополнять потери оккупантам нужно. Вот и сделали ставку на наемников, которые обходятся довольно дешево. К тому же у них нет родственников в России, которые будут их искать и, что немаловажно, требовать выплат и компенсации. Так что чем дальше живет потенциальное пушечное мясо, тем лучше для оккупантов», — отметил представитель украинской разведки.

По его словам, в рядах российской армии против Украины уже воюют наемники из Сирии, Индии, Непала, Кубы и других стран. В ноябре на мелитопольском направлении ВСУ ликвидировали 38-летнего наемника из Китая по имени Чжао Жуй, который собирался воевать в составе российской армии против «японских милитаристских фашистов», находящихся якобы на стороне Украины.

В начале прошлого года Кремль решил частично списать долги Сомали, чтобы заручиться поддержкой страны. По словам вице-премьера республики Салах Ахмед Джама, в общей сложности Россия простила задолженность на $691 млн. «Это исторический момент в отношениях России и Сомали», — подчеркнул Джама.