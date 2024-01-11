Россия готовится к конфискации своих миллиардов

Российские власти готовятся к судебному разбирательству на случай конфискации странами Запада замороженных активов Центрального банка РФ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Российские чиновники на условиях анонимности рассказали агентству, что ЦБ России близок к заключению соглашения с международными юридическими фирмами о представлении интересов страны в случае судебного разбирательства. Также российские власти заказали экспертные заключения с анализом соответствующего законодательства за рубежом и прецедентов в других странах, сообщили источники агентства.

По их словам, российские власти уверены, что судебное разбирательство позволит не допустить передачи замороженных активов Украине, даже если Россия не сможет восстановить над ними контроль. Также российские чиновники считают, что у стран Запада мало шансов на победу в суде, поскольку законных оснований для конфискации активов, как утверждают источники Bloomberg, у них нет.

Также собеседники агентства добавили, что российские власти в целом считают маловероятным сценарий, в котором страны Запада попытаются конфисковать замороженные активы РФ.

Страны Запада после начала войны в Украине заморозили примерно половину золотовалютных резервов Банка России — около 300 миллиардов долларов. Большая часть из этих средств находится в Европе. С 2022 года власти Евросоюза и США обсуждают возможность использования этих активов.

В декабре газета The New York Times сообщила, что США начали срочные переговоры с союзниками, чтобы ко второй годовщине российского вторжения в Украину успеть подготовить стратегию по использованию замороженных активов РФ для помощи Киеву. В январе Bloomberg сообщило, что Совет национальной безопасности США «в принципе» поддержал законопроект, позволяющий провести конфискацию части замороженных российских активов для передачи этих средств на восстановление Украины.