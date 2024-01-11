В азербайджанской армии в соответствии с планом подготовки на 2024 год проводятся тактико-специальные учения по повышению профессионализма оперативных (коммандос) подразделений.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, на учениях коммандос выполнили тактические действия по передислокации в районах со сложной местностью. Задачи по прорыву обороны условного противника и захвату опорного пункта были успешно выполнены.

В сообщении отмечается, что коммандос демонстрируют высокий профессионализм при выполнении задач на тактико-специальных учениях, которые направлены на дальнейшее совершенствование практических навыков военнослужащих.