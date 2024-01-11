В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по уголовному делу обвиняемых в покушении на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу Азера Сариджанова по прозвищу Гаджи Азер, Эмина Алиярова, Рашада Ахмедова, Эльшада Аскерова и Сабухи Ширинова.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании под председательством судьи Эльнура Нуриева были уточнены анкетные данные обвиняемых. Судья разъяснил обвиняемым их права.

Обвиняемые и их адвокаты потребовали присутствия потерпевшего Фазиля Мустафы. Судья довел до сведения участников суда, что подготовительное заседание может быть проведено без участия потерпевшего. Э.Нуриев сказал, что участие депутата может быть обеспечено в ходе судебного разбирательства.

Адвокаты Сариджанова и Ширинова подали ходатайство о переводе их подзащитных под домашний арест. Суд не удовлетворил ходатайство.

Рассмотрение дела назначено на 22 января. Потерпевшим по уголовному делу проходит депутат Фазиль Мустафа.

Напомним, в марте 2023 года на Фазиля Мустафу было совершено вооруженное нападение с применением автомата Калашникова. В Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджана возбуждено уголовное дело по ст. 277 (покушение на жизнь государственного или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и ст. 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.