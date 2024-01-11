Госдеп продаст Косово противотанковые ракеты. Сербия «глубоко разочарована»
США получили запрос Косово на закупку противотанковых ракет Javelin, передает Associated Press.
Согласно сообщению, посол США в Сербии сообщил об этом президенту Александру Вучичу, который выразил «глубокое разочарование».
Позднее Госдепартамент сообщил, что одобрил возможную продажу 246 ракет и сопутствующего оборудования Косово на сумму порядка 75 миллионов долларов.
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