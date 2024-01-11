Как сообщает корреспондент haqqın.az, на заседании, которое прошло в Бакинском суде по тяжким преступлениям, защитники Рагимова и Новрузовой заявили о желании вернуть уголовное дело на стадию предварительного следствия.

Адвокат Рагимова Фаик Наджафов заявил, что предварительное следствие не было проведено должным образом, а обвинение было основано на заявлении одного человека: «В показаниях Говхар Ахмедовой отмечалось, что она выполняла поручения Вели Рагимова. Никаких дополнительных подтверждений этому нет. В ходе следствия были проведены проверки по банковским картам и взяты показания. Однако эти показания не были проверены. Там говорится о банковских картах троих детей Говхар Ахмедовой. Все трое утверждали, что деньги с карт снимала их мать. Но из выписок видно, что в Турции этими картами оплачивали товары в магазинах и счета в ресторанах. Третий ребенок Ахмедовой пошел в банк и снял с карты 18 тысяч манатов. Каждого следует судить только за его собственные поступки».

Адвокат также указал, что на Ахмедову очень негативно повлияло известие о том, что ее сын стал шехидом в 2020 году.

Адвокат Фариды Новрузовой Али Хасратов попросил суд удовлетворить ходатайство коллеги. Он сообщил, что дети Ахмедовой являются участниками дела, а также заявил, что его подзащитную обманом заставили подписать следственные документы.

А адвокат Говхар Ахмедовой Пахлаван Асланов возражал против возвращения уголовного дела на предварительное следствие. И сообщил, что расследование уголовного дела ведется в достаточно серьезном учреждении - Управлении по борьбе с коррупцией. По его словам, обвинения против детей его подзащитной не имеют под собой никаких оснований.

Прокурор Орхан Кянгярли также попросил суд не удовлетворять ходатайство. Суд после совещания так и поступил.

Очередное заседание назначено на 26 января.

Отметим, что потерпевшей стороной по этому делу признана Палата аудиторов Азербайджана. Утверждается, что ущерб, причиненный по уголовному делу, составляет около 700 тысяч манатов.