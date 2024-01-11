Залужный показал, как работает HIMARS на фронте

Реактивный артиллерийский комплекс HIMARS эффективно уничтожает технику и живую силу россиян по всей линии фронта. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в Telegram.

«Мы работаем круглосуточно, не оставляем оккупантам ни единого шанса. Конечно, хочется доставать еще более глубокие цели в тылу врага, чтобы навсегда выгнать их с родной земли», - цитирует Залужный военнослужащих из экипажа реактивного артиллерийского комплекса HIMARS.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины продемонстрировал видео, где экипаж на HIMARS выезжает на боевую позицию и бьет по российским целям.