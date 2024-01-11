На Каспий надвигается шторм

Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства Министерства цифрового развития и транспорта сделал штормовое предупреждение судам, находящимся в территориальных водах Азербайджана.

В Агентстве сообщили о прогнозируемом сильном северо-западном ветре в акватории Каспия с утра 13 и до утра 14 января.

«В открытом море скорость ветра может достигать 32 м/с. Высота волн в море будет достигать 3-4 метров, а при усилении ветра - 6,5 метров», - говорится в сообщении.