В Турции назвали стоимость посещения Айя-Софии для иностранцев

Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле для иностранных туристов будет стоить €25 с человека, передает NTV со ссылкой на заявление Министерства культуры и туризма Турции.

Посещение мечети станет платным для иностранцев с 15 января, билеты будут продавать в специальной кассе. В ведомстве полагают, что новая схема «управления посещениями» позволит предотвратить появление длинных очередей.

Для турецких граждан вход в мечеть останется бесплатным.

О введении платы для иностранцев за посещение мечети в конце октября объявил министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. Он пояснил, что решение турецких властей связано с рекомендациями ЮНЕСКО. Меры направлены на повышение качества экскурсий и комфорта тех, кто посещает мечеть для богослужения, заверил он.