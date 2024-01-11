Лукашенко заявил, что мир на пороге «грандиознейших событий»

Наступивший год будет сложным и «шумным», мир находится на пороге «грандиознейших событий». Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Хочу вас предупредить: мир накануне грандиознейших событий. Мы сегодня в такой сложной ситуации, что это подобно тому, что мы идем по тонкому льду. Неосторожный шаг - и мы можем утонуть, опрокинуть государство. Поэтому этот год будет очень сложным. По всем событиям - очень шумным должен быть», - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский лидер указал на продолжающиеся настойчивые попытки США «рулить во всем мире, как это было после распада Советского Союза».

«Украина, Ближний Восток, сегодня уже граница Индийского и Атлантического океана, хуситы… Идут показательные бомбардировки…», - сказал Лукашенко, добавив: «Может вспыхнуть вся планета. Этого допустить нельзя».