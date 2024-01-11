Выборы президента Азербайджана: 49 избирательных участков в 37 странах

В связи с предстоящими внеочередными президентскими выборами в Азербайджане в 37 странах созданы 49 избирательных участков.

Как сообщили в пятницу в МИД Азербайджана, в целях обеспечения избирательного права граждан Азербайджанской Республики, проживающих за пределами страны или находящихся в длительных зарубежных командировках, на внеочередных выборах президента Азербайджана, назначенных на 7 февраля 2024 года, МИД принимаются соответствующие меры.

Диппредставительствами и консульствами Азербайджанской Республики подготовлены и представлены в Центральную избирательную комиссию Азербайджана списки избирателей из числа граждан Азербайджана, достигших 18 лет, проживающих за пределами страны или находящихся в длительных зарубежных командировках.

Было отмечено, что согласно Избирательному кодексу Азербайджанской Республики, голосование будет проводиться в диппредставительствах и консульствах с числом избирателей более 50, состоящих на консульской регистрации.

«На основе представленных в ЦИК данных для организации выборов за пределами страны в общей сложности в 37 странах создано 49 избирательных участков. Голосование на внеочередных выборах, которое пройдет в соответствии с местными часовыми поясами зарубежных стран с 08:00 по 19:00 в дипмиссиях Азербайджанской Республики, где созданы избирательные участки, начнется соответственно с посольства нашей страны в Китайской Народной Республике и завершится в Генконсульстве США в Лос-Анджелесе», - отметили в МИД.