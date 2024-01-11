Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 20:50

Индия, ставшая для Армении основным поставщиком вооружений, обеспокоена данными о новой баллистической ракете, испытанной Пакистаном, являющимся стратегическим партнером Баку. По мнению военных экспертов, новая пакистанская баллистическая ракета «Фатх-II» с дальностью действия до 400 километров является потенциальным вызовом индийским зенитно-ракетным комплексам С-400 российского производства. Межведомственное управление по связям с общественностью Пакистана (ISPR) обнародовало важные подробности о «Фатх-II». В частности, были продемонстрированы передовые функции, в том числе современная авионика, сложная навигационная система и отличительная траектория полета.

Видеоматериалы, опубликованные ISPR, позволяют более внимательно рассмотреть «Фатх-II», идентифицируя этот боевой комплекс как двухзарядную управляемую ракетную систему залпового огня, установленную на восьмиколесном шасси китайского тягача Taian TAS5450. «Фатх-II» выделяется среди ракет линейки «Фатх» передовой технологией управления полетом и усовершенствованным механизмом поиска пути к цели. В комплекс входит также интеграция спутниковых и инерциальных навигационных систем, обеспечивающая исключительный уровень точности с круговой вероятной погрешностью (CEP) менее 10 метров. «Благодаря успешному испытанию «Фатх-II» пакистанские военные расширили свои возможности по поражению таких стратегических целей, как мосты и подразделения ПВО, расположенные в радиусе 400 километров, - отметил в интервью изданию EurAsian Times Умайр Аслам, генеральный директор Global Defense Insight (форум по безопасности в Исламабаде – ред.) и аналитик по вопросам безопасности. - Использование передовых технологий навигации и авионики позволяет «Фатх-II» достигать максимальной точности».

Поступившая на вооружение Пакистана новая баллистическая ракета органично дополняет такие существующие модели как «Фатх-I», китайские «А-100», ракеты серии «Ярмук» и тактические баллистические ракеты «Наср». Примечательно, что способность «Фатх-II» с высокой точностью поражать объекты на расстоянии до 400 километров означает существенный прогресс в дальности поражения целей, поскольку радиус действия предшествующей модели, «Фатх-I», составляет только 140 километров. Военные аналитики назвали «Фатх-II» «ракетой с плоской траекторией». Речь идет о конструктивном признаке новой баллистической ракеты, затрудняющим ее обнаружение радарами, а потому обеспечивающим ей стратегическое преимущество. После успешных испытаний этой ракетной системы международные эксперты и пакистанские СМИ назвали «Фатх-II» «жизнеспособным решением и сдерживающим фактором против современной индийской ракетной системы С-400». Умайр Аслам говорит, что интеграция этой ракеты в оперативные структуры пакистанской армии станет серьезным вызовом для индийских вооруженных сил. По его словам, ракета «Фатх-II» потенциально может стать весьма эффективным средством борьбы с передовыми системами ПВО Индии. Напомним, что самыми современными системами ПВО, находящимися на вооружении индийской армии, являются закупленные ею в России комплексы С-400 «Триумф».