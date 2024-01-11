Союзник Азербайджана испытал новую баллистическую ракету: Индия обеспокоена наш обзор
Индия, ставшая для Армении основным поставщиком вооружений, обеспокоена данными о новой баллистической ракете, испытанной Пакистаном, являющимся стратегическим партнером Баку.
По мнению военных экспертов, новая пакистанская баллистическая ракета «Фатх-II» с дальностью действия до 400 километров является потенциальным вызовом индийским зенитно-ракетным комплексам С-400 российского производства.
Межведомственное управление по связям с общественностью Пакистана (ISPR) обнародовало важные подробности о «Фатх-II». В частности, были продемонстрированы передовые функции, в том числе современная авионика, сложная навигационная система и отличительная траектория полета.
Видеоматериалы, опубликованные ISPR, позволяют более внимательно рассмотреть «Фатх-II», идентифицируя этот боевой комплекс как двухзарядную управляемую ракетную систему залпового огня, установленную на восьмиколесном шасси китайского тягача Taian TAS5450.
«Фатх-II» выделяется среди ракет линейки «Фатх» передовой технологией управления полетом и усовершенствованным механизмом поиска пути к цели. В комплекс входит также интеграция спутниковых и инерциальных навигационных систем, обеспечивающая исключительный уровень точности с круговой вероятной погрешностью (CEP) менее 10 метров.
«Благодаря успешному испытанию «Фатх-II» пакистанские военные расширили свои возможности по поражению таких стратегических целей, как мосты и подразделения ПВО, расположенные в радиусе 400 километров, - отметил в интервью изданию EurAsian Times Умайр Аслам, генеральный директор Global Defense Insight (форум по безопасности в Исламабаде – ред.) и аналитик по вопросам безопасности. - Использование передовых технологий навигации и авионики позволяет «Фатх-II» достигать максимальной точности».
Поступившая на вооружение Пакистана новая баллистическая ракета органично дополняет такие существующие модели как «Фатх-I», китайские «А-100», ракеты серии «Ярмук» и тактические баллистические ракеты «Наср».
Примечательно, что способность «Фатх-II» с высокой точностью поражать объекты на расстоянии до 400 километров означает существенный прогресс в дальности поражения целей, поскольку радиус действия предшествующей модели, «Фатх-I», составляет только 140 километров.
Военные аналитики назвали «Фатх-II» «ракетой с плоской траекторией». Речь идет о конструктивном признаке новой баллистической ракеты, затрудняющим ее обнаружение радарами, а потому обеспечивающим ей стратегическое преимущество.
После успешных испытаний этой ракетной системы международные эксперты и пакистанские СМИ назвали «Фатх-II» «жизнеспособным решением и сдерживающим фактором против современной индийской ракетной системы С-400».
Умайр Аслам говорит, что интеграция этой ракеты в оперативные структуры пакистанской армии станет серьезным вызовом для индийских вооруженных сил. По его словам, ракета «Фатх-II» потенциально может стать весьма эффективным средством борьбы с передовыми системами ПВО Индии.
Напомним, что самыми современными системами ПВО, находящимися на вооружении индийской армии, являются закупленные ею в России комплексы С-400 «Триумф».
Пакистанский аналитик полагает, что эти комплексы можно полностью нейтрализовать за счет комбинированного удара ракетой «Фатх-II», реактивных систем «Фатх-I», крылатых ракет и дронов-камикадзе. Умайр Аслам назвал «Фатх-II» «большим достижением» военной промышленности Пакистана.
По словам Фрэнка О'Доннелла, независимого исследователя программ Южной Азии в Центре Стимсона, создание ракеты «Фатх-II» доказывает, что Пакистан с максимальной серьезностью проанализировал азербайджано-армянский и российско-украинский конфликты и пришел к выводу, что для нанесения ударов по объектам противника намного выгоднее использовать БПЛА и ракетно-артиллерийские комплексы, а не пилотируемую авиацию, которая должна выполнять более сложные задачи по нейтрализации авиационных средств противника.
С другой стороны, в интервью EurAsian Times военный аналитик Патриция Маринс скептически отозвалась о новой пакистанской ракете, указав на отсутствие информации об уникальности ее траектории. Маринс подчеркнула необходимость получения более подробной информации о маневренных свойствах «Фатх-II» и поставил под сомнение эффективность ее навигационной системы. Тогда как, по словам Маринс, высокая эффективность систем ЗРК С-400 была проверена на поле боя в Украине.
В то же время Маринс выразила обеспокоенность по поводу других систем индийских ПВО, в частности ЗРК SAMAR, предположив, что для перехвата таких ракет как «Фатх-II» им могут потребоваться потенциальные корректировки.
Комментируя опыт, полученный в первые месяцы развертывания систем ПВО в Украине, Маринс подчеркнула уязвимость непроверенных систем к различным ракетным угрозам.
В своих замечаниях о «Фатх-II» аналитик подчеркнула, что большая дальность и высокая мобильность этой ракеты создают проблемы для эффективного обнаружения её пусковых установок противоракетными системами.
В частности, Патриция Маринс отметила, что украинский конфликт «служит ярким напоминанием о потенциальных ракетных угрозах системам противоракетной обороны, которые не прошли реальных боевых испытаний».