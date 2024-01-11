Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21:06

Несмотря на заявления официального Еревана о том, что в некоторых направлениях мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией наметился «регресс», в Вашингтоне состояние армяно-азербайджанского диалога оценивают весьма оптимистично. Так, Джеймс О'Брайен, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, заявил 11 января на онлайн пресс-конференции, что Ереван и Баку «продолжают решать нерешенные вопросы».

«Мы поддерживаем заключение мирного соглашения и установление стабильного и достойного мира между Арменией и Азербайджаном, - подчеркнул О'Брайен. - Мы весьма воодушевлены тем, что Ереван и Баку продолжают решать оставшиеся вопросы и имеют сильную двустороннюю повестку. Еще есть над чем работать, и мы будем рады оказать соответствующую поддержку. У нас полноценные отношения с обеими странами – от экономики до безопасности и политических связей, поэтому мы хотели бы, чтобы обе страны получили выгоду от мирного соглашения. Мы будем работать над этим наиболее приемлемым способом. Это еще одна прекрасная возможность для обоих правительств на пути к тому, чтобы добиться еще больших результатов для своих народов. Программа реформ в Армении очень впечатляет. В Азербайджане ожидаются выборы, страна хочет сыграть свою роль в региональном экономическом развитии. Мирный договор будет лишь способствовать реализации этих программ». Помощник госсекретаря сообщил также, что Вашингтон хочет обсудить с Азербайджаном и Арменией все вопросы двусторонней повестки дня. «У нас будет очень насыщенная повестка для продвижения, и все это для того, чтобы способствовать стабильному, достойному миру между двумя странами», - отметил О'Брайен. При этом официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель затруднился уточнить, на чем основан оптимистический настрой Вашингтона. Отвечая на вопрос журналистов, был ли прогресс по итогам переговоров в Армении Луиса Боно, старшего советника США по переговорам на Кавказе и американского сопредседателя МГ ОБСЕ, Патель подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему верит в возможность прочного мира между Баку и Ереваном.

«Это то, над чем мы продолжим работать, - заявил он. - Очевидно, что координатор Боно, госсекретарь и другие дипломаты продолжают активно заниматься этим. Просто в данный момент у меня нет для вас никаких новостей». Отметим, что 8-9 января Боно посетил Ереван, где обсудил армяно-азербайджанское урегулирование с главой МИД и секретарем Совбеза Армении. Посольство США в Ереване отказалось отвечать на вопрос, почему визит американского дипломата ограничился Арменией и не включил в себя посещение Баку. Патель также прокомментировал заявление Джеймса О'Брайена о желании обсудить полную повестку дня с обеими странами. В ответ на вопрос, является ли это сигналом о предстоящих переговорах, представитель Госдепа пообещал поделиться информацией, «как только она появится». Как сообщалось, 4 января официальный Баку направил армянской стороне последний вариант проекта мирного соглашения. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и министр иностранных дел Арарат Мирзоян не рассказали о его деталях, отметив лишь, что, в сравнении с предыдущим вариантом, по некоторым направлениям «произошёл регресс», хотя есть и другие направления, в которых зафиксировано продвижение. Армянская сторона настаивает, что в тексте мирного соглашения должно быть указано, на основании каких принципов и по каким картам будет осуществляться демаркация и делимитация границ. За основу в этом вопросе Ереван предлагает использовать советские военные карты 70-х годов ХХ века, с чем не согласна азербайджанская сторона. В своем последнем интервью для местных телеканалов президент Ильхам Алиев детально разъяснил позицию Азербайджана по данному вопросу.