США «добились хороших результатов» в Йемене

США после совместных с Великобританией ударов по объектам хуситов в Йемене пока не планируют отправлять дополнительные войска в регион, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в интервью CNN. Его слова приводит Reuters.

Райдер отметил, что Вашингтон и Лондон «добились хороших результатов». По его словам, США продолжат следить за развитием ситуации и «принимать необходимые меры».

Глава Пентагона Ллойд Остин, который сейчас находится в больнице, за последние два дня дважды разговаривал с президентом Джо Байденом и «активно участвовал в наблюдении и руководстве этими ударами», отметил Райдер.

Авиация и боевые корабли США и Британии в ночь на 12 января нанесли удары по военным объектам хуситов в ответ на атаки на торговые суда в Красном море. По данным американского Центрального командования, было поражено в общей сложности более 60 объектов, включая радары, системы ПВО, склады и стартовые позиции беспилотников и ракет. В Вашингтоне заявили, что применили свыше 100 высокоточных ракет, в том числе для того, чтобы минимизировать сопутствующий ущерб среди гражданского населения.