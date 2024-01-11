После призыва готовиться к войне шведы закупают туалетную бумагу, радио...

Ритейлеры Швеции наблюдают сильно возросший спрос на ряд товаров. В частности, на туалетную бумагу, походные газовые горелки, а также радиоприемники, передает The Insider.

Представитель крупного сетевого продавца товаров для дома Clas Ohlson подтвердил — люди активно раскупают некоторые позиции: «В последние дни продажи таких товаров, как радиоприемники, канистры для воды и газовые переносные горелки, выросли на несколько сотен процентов по сравнению с предыдущими днями. Это был очень явный эффект от заявлений в СМИ на этой неделе».

«Мы отмечаем большой спрос на канистры для воды, газовые горелки и, конечно же, рации», - рассказал менеджер универмага Biltema в Карлскруне, изданию P4 Blekinge.

Такая же тенденция наблюдалась и во время пандемии. На полках, ранее заполненных туалетной бумагой, было пусто. Затем, когда началась война в Украине, возникла нехватка некоторых товаров первой необходимости. Нынешний спрос связан с заявлением главнокомандующего ВС Швеции Микаэля Бюдена, который призвал граждан готовиться к войне. С аналогичным призывом выступил министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин. С кем может быть война, они не сообщили. При этом он упомянул Украину и призвал граждан посмотреть новости из этой страны.