Дмитрий Рой, автор haqqin.az 21:25

ОАЭ в срочном порядке перекрывают путь для теневого флота Путина. А Индия решила закупать саудовскую нефть вместо российской. Кремль ведет битву с несправедливым миропорядком, навязанным миру Западу. И в этом с ней, если верить кремлевским, «большинство человечества». Однако, судя по поступающим новостям, не все в этом «большинстве» понимают серьезность момента. К примеру, расширение антироссийских санкций на компании Sterling Shipping и Streymoy Shipping из Эмиратов в декабре напугало шейхов ОАЭ, которые в срочном порядке, как пишут иностранные издания, кинулись «перекрывать путь для теневого флота Путина» - запретили кораблям с флагом Камеруна находиться в своих территориальных водах. Как пишут простодушные авторы авторитетного в мире издания Bloomberg: «Решение поможет ОАЭ дистанцироваться от рискованного флота, использующегося для транспортировки подсанкционной нефти из России».

Шейхи прячут улыбки. Поскольку налицо ситуация, когда «по форме верно, по сути – издевательство». То есть – технически это присоединение к антироссийским санкциям, но на деле – вообще ни о чем, имитация бурной деятельности ради одобрения из Вашингтона. Дело не в танкерах. Эмираты с марта-апреля 2022 года превратились в большую прачечную для российских капиталов. И именно в этой роли так выгодны Кремлю. Вот если арабы закроют эту лазейку, тогда действительно для кремлевских наступят непростые времена. И доходы от экспорта нефти существенно снизятся. Но дело в том, что быть «прачечной» во все времена, еще с банковских домов Ломбардии, чрезвычайно выгодно. И власти Эмиратов не хотят лишать своих подданных и их партнеров такой возможности подзаработать. Американцы усиливают на них давление, но пока процесс идет ни шатко ни валко. Конечно, это не может продолжаться долго, и лавочку все равно придется прикрывать, но шейхи борются за каждый день ее существования, потому как в данном случае время – деньги, причем в самом прямом смысле. Остается только дожидаться, когда возможности шейхов проявлять чудеса изворотливости закончатся…