Шейхи Абу-Даби и махараджи Индии отворачиваются от России третья мировая
ОАЭ в срочном порядке перекрывают путь для теневого флота Путина. А Индия решила закупать саудовскую нефть вместо российской.
Кремль ведет битву с несправедливым миропорядком, навязанным миру Западу. И в этом с ней, если верить кремлевским, «большинство человечества». Однако, судя по поступающим новостям, не все в этом «большинстве» понимают серьезность момента.
К примеру, расширение антироссийских санкций на компании Sterling Shipping и Streymoy Shipping из Эмиратов в декабре напугало шейхов ОАЭ, которые в срочном порядке, как пишут иностранные издания, кинулись «перекрывать путь для теневого флота Путина» - запретили кораблям с флагом Камеруна находиться в своих территориальных водах. Как пишут простодушные авторы авторитетного в мире издания Bloomberg: «Решение поможет ОАЭ дистанцироваться от рискованного флота, использующегося для транспортировки подсанкционной нефти из России».
Шейхи прячут улыбки. Поскольку налицо ситуация, когда «по форме верно, по сути – издевательство». То есть – технически это присоединение к антироссийским санкциям, но на деле – вообще ни о чем, имитация бурной деятельности ради одобрения из Вашингтона.
Дело не в танкерах. Эмираты с марта-апреля 2022 года превратились в большую прачечную для российских капиталов. И именно в этой роли так выгодны Кремлю. Вот если арабы закроют эту лазейку, тогда действительно для кремлевских наступят непростые времена. И доходы от экспорта нефти существенно снизятся.
Но дело в том, что быть «прачечной» во все времена, еще с банковских домов Ломбардии, чрезвычайно выгодно. И власти Эмиратов не хотят лишать своих подданных и их партнеров такой возможности подзаработать. Американцы усиливают на них давление, но пока процесс идет ни шатко ни валко.
Конечно, это не может продолжаться долго, и лавочку все равно придется прикрывать, но шейхи борются за каждый день ее существования, потому как в данном случае время – деньги, причем в самом прямом смысле. Остается только дожидаться, когда возможности шейхов проявлять чудеса изворотливости закончатся…
А вот интригующая история с российским нефтяным экспортом в Индию, похоже, заканчивается. С разгромным счетом для Кремля. Два крупнейших государственных индийских НПЗ — Indian Oil Corp и Bharat Petroleum Corp — планируют приобрести 2 миллиона баррелей у саудовской Saudi Aramco с поставкой в феврале. Indian Oil обратилась к Эр-Рияду, а также рассчитывает на дополнительные поставки нефти из Западной Африки вместо российского сорта Sokol.
Как сообщают «хорошо информированные источники», индийские НПЗ не смогли получить как минимум 6 миллионов баррелей Sokol в ноябре и декабре - танкеры с нефтью неделями стояли на рейде у берегов Южной Азии, ожидая разгрузки, «а затем уплыли к новым покупателям». Видимо, в Китай, где российскую нефть берут по цене ниже нижнего, чтобы затем перепродать подороже третьим странам.
Индийский министр нефти Хардип Сингх Пури объяснил падение поставок российской нефти в декабре «непривлекательными ценами», дескать, ждем от вас больших скидок. Кремль в свою очередь, ждал от индусов решения вопроса с платежами за уже поставленную нефть.
Битва индийской алчности, жаждавшей еще больших прибылей от перепродажи российской нефти третьим странам, с некомпетентностью Кремля, пустившегося во все тяжкие торговли с индусами за рупии – лишь бы доллару навредить по принципу «назло маме уши отморожу», ожидаемо закончилась ничем.
Да, индусы вынуждены были уйти к другому продавцу. Но и эффективные кремлевские менеджеры потеряли столь нужные им объемы продаж. Вроде как – тупик. Но вряд ли он окончательный. Ни индийская алчность, ни кремлевская некомпетентность никуда не делись. А значит эта парочка еще столкнется в 2024 году, веселя почтенную публику забавными попытками договориться.