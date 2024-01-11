Помощник Байдена сказал, когда закончится война в Украине

Всем было бы выгодно окончание войны в Украине, заявил помощник президента США и старший директор по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности Николас Берлинер, слова которого передает RTVI.

«Россия может решить, президент Путин может решить, чтобы закончить завтра. Он начал. И он может закончить. Думаю, все мы хотели бы этого. Но в отсутствие такого решения, думаю, трудно сказать, когда она закончится. Мы взяли на себя обязательство поддерживать Украину. Мы будем продолжать это делать», — заявил помощник Байдена.

Берлинер также заявил, что окончание войны было бы выгодно всем. По его мнению, это должно произойти на справедливых условиях, которые отвечают Уставу ООН.